77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Türk sanatının en köklü yarışmalarından biri olan 77'nci Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çağdaş sanat üretimini destekleyen yapısıyla dikkati çeken yarışmaya bu yıl 783 eser başvurdu.

Prof. Dr. Turhan Çetin, Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Prof. Mustafa Orkun Müftüoğlu, Dr. Erkan Özdilek ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın yer aldığı seçici kurulun değerlendirmesi sonucu "Resim", "Heykel", "Özgün Baskı Resim" ve "Seramik" kategorilerinin her birinden üçer eser olmak üzere, toplam 12 eser başarı ödülüne, 39 eser ise sergilenmeye layık görüldü.

Dört kategoride üçer eserin başarı ödülü aldığı yarışmada, Resim kategorisinde Derya Yılmaz "Bir Yaz Günü", Emre Çalış "Yapay Ağırlık", Salih Çakar "Göç" adlı eserleriyle ödüle değer bulundu.

Heykel kategorisinde Doğan Karakılıç "Dokunuş", Soner Özdemir "Cehalet Mutluluktur", Yıldız Özer ise "Kayıp Siluetler" adlı çalışmalarıyla başarı ödülü aldı.

Özgün Baskı Resim kategorisinde Beyza Özbay "Köklerin Sınırında", Mehmet Paşalı "Ütopya II", Zehra Çiçek "Donmuş Hafıza" eserleriyle ödüle layık görüldü. Seramik kategorisinde Emre Can "Zaman Eğrisi", Selim Çınar "İçimdeki Mavi", Sıla Berfin Ercan da "Kelam-ı Zehir" adlı çalışmalarıyla başarı ödülü kazandı.

"Toplam 1 milyon 125 bin lira para ödülü verilecek"

Başarı ödülü alan sanatçılara 45 bin lira ve başarı belgesi, sergilenmeye değer görülen eser sahiplerine ise 15 bin lira ve katılım belgesi sunulacak. Yarışma kapsamında toplam 1 milyon 125 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışma kapsamında belirlenen toplam 51 eser, düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi açılış tarihleri ve ödül törenine ilişkin program daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Ödüle layık görülen sanatçıların listesine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.