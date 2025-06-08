76 Yaşındaki Hüseyin Karadeniz için Arama Çalışmaları Başlatıldı

76 Yaşındaki Hüseyin Karadeniz için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'in kaybolması üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, Karadeniz'in evinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden yaya olarak ayrıldıktan sonra hakkında haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76) için arama çalışması başlatıldı.

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ne gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam saatlerinde dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri de katıldı.

EVDEN ÇIKIŞI KAMERAYA YANSIDI

Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in güzergahında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karadeniz'in akrabalarının mevlit programına katılmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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