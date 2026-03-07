Manisa'da 75 yıllık ramazan geleneği; 'susamlı helva', 3 kuşakla yaşatılıyor

MANİSA'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının simgesi haline gelen susamlı helva, 75 yıldır aynı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Baba yadigarı kazanların başına geçen Akgün ailesi, bu lezzeti 3 kuşaktır yaşatıyor.

Demirci ilçesinde yaşayan İhsan Akgün (85), 75 yıl boyunca sürdürdüğü helvacılık mesleğini oğlu Mustafa Akgün'e devretti. Hacıhasan Mahallesi'ndeki tarihi iş yerinde baba yadigarı kazanların başına geçen Akgün ailesi, sahur vaktinden iftar saatine kadar yoğun mesai harcayarak ramazan sofralarını süsleyen susamlı helvayı üretiyor. Mesleği dedesinden ve babasından devralan 3'üncü kuşak temsilcisi Mustafa Akgün, helvanın yapım sürecini sabahın erken saatlerinde başlatıyor. İçerisinde glikoz veya yapay tatlandırıcı bulunmayan helva; su, şeker, limon suyu ve çöven otunun ateşte kaynatılması ile hazırlanan ağdanın, tahta kepçelerle kıvam alması ve çifte kavrulmuş susamla buluşmasıyla üretiliyor.

'SADECE RAMAZAN AYINDA ÜRETİYORUZ'

Mustafa Akgün, "Bu lezzet, Demirci'mizin 75 yıllık kültürel mirasıdır. İşçiliği ve hazırlanışı oldukça zor olduğu için sadece ramazan ayında üretiyoruz. Diğer yerlerde yapılan kandil helvasıyla karıştırılsa da tadı ve kıvamıyla çok sıra dışı bir lezzettir" dedi. İhsan Akgün'ün damadı Nurullah Baş ise "75 yıldır dededen toruna devam eden bir mesleğimiz var. Susamlı helva Demirci'nin değerli bir ürünüdür. Ramazanda ailecek devam ettirmeye gayret ediyoruz. Şeker kazanda pişirilip, ağda haline getirilir. İlk kıvamda çöven suyu eklenir ve son kıvama getirilir. Susamın içine ağda dökülerek helva haline getirilir" diye konuştu.

'GELENEKSEL BİR LEZZET'

İlçe sakinlerinden Sami Bol, "Devamlı müdavimiyiz. Tahinli köpük helvası ve 'bitli helva' olarak da bilinen susamlı helva vazgeçilmez bir lezzet" dedi. Hamise Dede de "Helvacı İhsan'ın helvasını çok seviyoruz. Ramazan girince gelmeden edemiyoruz. Geleneksel bir lezzet bizim için. Tahini çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı