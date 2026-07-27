75 yaşındaki Abbas'ın YPG yıkımıyla döndüğü köyü enkaza dönmüş

RAKKA (AA) – AHMET KARAAHMET - Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Abbas, yaklaşık 12 yıl önce terör örgütü YPG'nin baskıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı köyüne döndüğünde karşılaştığı manzarayı, "Ne ev kalmış ne de ağaç. Her şey yakılmış, yıkılmış. 'Yıkım' kelimesi durumu anlatmaya yetmiyor." sözleriyle anlattı.

Abbas, yıllar sonra Suriye-Türkiye sınırı yakınlarındaki Rakka'ya bağlı Salib köyüne döndüğünde, çocukluğunun geçtiği, ailesiyle anılar biriktirdiği evini yerle bir olmuş halde buldu.

AA muhabirine, yıllarca tek hayalinin evine dönmek olduğunu anlatan Abbas, dönüş yoluna çıkarken evini büyük ölçüde ayakta bulacağını düşündüğünü dile getirdi.

-"Evimin anahtarını yıllarca saklamıştım"

"Tek hayalimiz evimize geri dönmekti. Döndüğümüzde evimizi olduğu gibi bulacağımızı, sadece temizlik ve düzenleme yapmamızın yeterli olacağını düşünüyorduk." diyen Abbas, karşılaştığı manzaranın tüm umutlarını yıktığını ifade etti.

Abbas, "Evimin anahtarını yıllarca saklamıştım. Ancak geriye sadece enkaz ve kapının kalıntıları kalmış. Kardeşim ve çocuklarımla birlikte geri dönüp evime girmeyi umut ediyordum ancak evimin enkazı ile karşılaştım." dedi.

Ceviz ağaçları dahi yok olmuş

Evinin bahçesinde yıllarca gölgesinde oturduğu ceviz ağaçlarından dahi hiçbir iz kalmadığını söyleyen Abbas, köyde gördüğü yıkımın tarif edilemeyecek boyutta olduğunu dile getirdi.

Köydeki hasarın boyutuna ilişkin Abbas, "Yıkım yüzde 90'dan fazla. Evlerin çoğu tamamen kazılmış ve mayınlarla patlatılmış durumda." dedi.

Köydeki yıkımın sorumlusu terör örgütü YPG

Beş çocuk babası Abbas, evinin ve köydeki yapıların yıkılmasından terör örgütü YPG'yi sorumlu tuttu.

Geçmişte bölgede farklı etnik kökenlerden insanların bir arada yaşadığını anlatan Abbas, "Biz Kürtlerle akrabaydık, birlikte kardeşçe yaşıyorduk. Aramızda güçlü ilişkiler vardı." diye konuştu.

En çok annesinin aynasını aradı

Yıkıntılar arasında dolaşırken ilk aradığı şeyin annesinden kalan büyük ayna olduğunu söyleyen Abbas, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Ayna annemden kalmıştı. Annemle babamın hatırasıydı. Döndüğümde onu da bulamadım." diyen Abbas, sadece evini değil, ailesinden kalan birçok hatırayı da kaybettiğini dile getirdi.

Abbas, "Ne ev kaldı ne de ağaç. Her şey yanmış, yıkılmış???????. 'Yıkım' kelimesi yaşananları anlatmaya yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA