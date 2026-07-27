Haberler

75 yaşındaki Abbas'ın YPG yıkımıyla döndüğü köyü enkaza dönmüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Rakka ilinde 75 yaşındaki Ahmet Abbas, 12 yıl aradan sonra YPG'nin baskılarıyla terk ettiği köyüne döndüğünde evinin ve bahçesinin tamamen yıkıldığını gördü; yıkımın sorumlusu olarak terör örgütü YPG'yi işaret etti.

RAKKA (AA) – AHMET KARAAHMET - Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Abbas, yaklaşık 12 yıl önce terör örgütü YPG'nin baskıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı köyüne döndüğünde karşılaştığı manzarayı, "Ne ev kalmış ne de ağaç. Her şey yakılmış, yıkılmış. 'Yıkım' kelimesi durumu anlatmaya yetmiyor." sözleriyle anlattı.

Abbas, yıllar sonra Suriye-Türkiye sınırı yakınlarındaki Rakka'ya bağlı Salib köyüne döndüğünde, çocukluğunun geçtiği, ailesiyle anılar biriktirdiği evini yerle bir olmuş halde buldu.

AA muhabirine, yıllarca tek hayalinin evine dönmek olduğunu anlatan Abbas, dönüş yoluna çıkarken evini büyük ölçüde ayakta bulacağını düşündüğünü dile getirdi.

-"Evimin anahtarını yıllarca saklamıştım"

"Tek hayalimiz evimize geri dönmekti. Döndüğümüzde evimizi olduğu gibi bulacağımızı, sadece temizlik ve düzenleme yapmamızın yeterli olacağını düşünüyorduk." diyen Abbas, karşılaştığı manzaranın tüm umutlarını yıktığını ifade etti.

Abbas, "Evimin anahtarını yıllarca saklamıştım. Ancak geriye sadece enkaz ve kapının kalıntıları kalmış. Kardeşim ve çocuklarımla birlikte geri dönüp evime girmeyi umut ediyordum ancak evimin enkazı ile karşılaştım." dedi.

Ceviz ağaçları dahi yok olmuş

Evinin bahçesinde yıllarca gölgesinde oturduğu ceviz ağaçlarından dahi hiçbir iz kalmadığını söyleyen Abbas, köyde gördüğü yıkımın tarif edilemeyecek boyutta olduğunu dile getirdi.

Köydeki hasarın boyutuna ilişkin Abbas, "Yıkım yüzde 90'dan fazla. Evlerin çoğu tamamen kazılmış ve mayınlarla patlatılmış durumda." dedi.

Köydeki yıkımın sorumlusu terör örgütü YPG

Beş çocuk babası Abbas, evinin ve köydeki yapıların yıkılmasından terör örgütü YPG'yi sorumlu tuttu.

Geçmişte bölgede farklı etnik kökenlerden insanların bir arada yaşadığını anlatan Abbas, "Biz Kürtlerle akrabaydık, birlikte kardeşçe yaşıyorduk. Aramızda güçlü ilişkiler vardı." diye konuştu.

En çok annesinin aynasını aradı

Yıkıntılar arasında dolaşırken ilk aradığı şeyin annesinden kalan büyük ayna olduğunu söyleyen Abbas, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Ayna annemden kalmıştı. Annemle babamın hatırasıydı. Döndüğümde onu da bulamadım." diyen Abbas, sadece evini değil, ailesinden kalan birçok hatırayı da kaybettiğini dile getirdi.

Abbas, "Ne ev kaldı ne de ağaç. Her şey yanmış, yıkılmış???????. 'Yıkım' kelimesi yaşananları anlatmaya yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı

Dev marka sessiz sedasız çöktü! 136 restoranın tamamı tarih oldu
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

Abonelik sistemi başlatmıştı: Gülben Ergen'in bir günlük geliri dikkat çekti

Abonelik sistemi kazandırdı: Gülben Ergen'in günlük gelirine bakın
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro değerinde malikane satın aldı

Kirada oturduğu evden çıkarılınca 12 milyon Euro'luk malikane aldı