75 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ramazan Acar Son Yolculuğuna Uğurlandı

75 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ramazan Acar Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi, Döğer Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törende Acar'ın ailesinin yanı sıra Seydikemer Kaymakamı ve gaziler de hazır bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ramazan Acar'ın cenazesi toprağa verildi.

Acar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acar'ın cenazesi, Döğer Mahalle Camisi'ne kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Acar'ın yakınlarının yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
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