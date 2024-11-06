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74 Yıllık Evlilikte Acı Ayrılık: Veli ve Ayşe Teke Çifti Hayatını Kaybetti

74 Yıllık Evlilikte Acı Ayrılık: Veli ve Ayşe Teke Çifti Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93), aynı gün içinde, ardışık olarak hayatını kaybetti. Ayşe Teke, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 03.30'da vefat ederken, eşi Veli Teke de onun ölümünün ardından 14,5 saat sonra yaşamını yitirdi.

ORDU'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) aynı gün, 14,5 saat arayla yaşamını yitirdi.

İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Teke, dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli Teke de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 74 yıllık evli olan, 1'i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği Teke çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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