74 Yaşında Üniversiteden Mezun Olan Vefa Nazır'ın Hikayesi

Lübnan Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan 74 yaşındaki Vefa Nazır, üniversite hayalini gerçekleştirdi.

Lübnan'ın Trablus kentindeki Lübnan Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde sahneye çıkarak diplomasını alan Nazır, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nazır, diplomasını törene katılan öğrenci arkadaşları ve öğretim üyelerinin alkışları arasında aldı.

Nazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bugün, hayatımın en güzel günü, üniversiteden mezun olmak çocukluk hayalimdi." dedi.

Genç yaşta evlendiğini ve üniversiteye gidemediğini belirten Nazır, "Genç yaşta evlendim ve 4 çocuğum oldu. Hepsi eğitim aldı ve üniversite mezunu oldu. Fakat ben de hayalimi gerçekleştirmekte kararlıydım." diye konuştu.

Nazır, bu azim ve kararlılıkla tekrar derslere döndüğünü belirterek, önce sosyal bilimler dersleri aldığını ardından da güzel sanatlar ve resim eğitimimi tamamladığını dile getirdi.

İlmin, yaşa bağlı olmadığını, insanın yeteneği ve isteği olduğu sürece öğrenmeye devam edebileceğine işaret eden Nazır, "İnşallah yaşamım süresince öğrenmeye devam edeceğim." dedi.

"Annemle gurur duyuyorum"

Nazır'ın kızı Rima, annesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Annemin bu yaşta üniversiteden mezun olmasından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Annesinin azimle çalıştığını, kendisinden 50 yıl daha genç öğrencilerle vakit geçirdiğini aktaran Rima, "Annem bu hayali 30 yıl önce kurmaya başlamıştı ve şimdi bunu gerçekleştirdi. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

Üniversite için tarihi bir an

Lübnan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı İsam Ubeyd ise "Bu yıl mezuniyet töreni diğerlerinden farklı. Lübnan Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana ilk kez 74 yaşında bir öğrenci mezun oluyor." dedi.

Ubeyd, Nazır'ın eğitimine devam etme konusunda azimli olduğunu ve diğer öğrencilere örnek olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Nazır'ın azimle çalıştığını vurgulayan Ubeyd, "Bugün de Nazır'ın Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nden yaratıcı bir ressam ve sanatçı olarak mezun olmasından dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.