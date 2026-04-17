Muğla'da 73 yaşındaki kursiyer, azmiyle örnek oluyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde açılan 'Kadın dış giysileri dikimi' kursuna katılan emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç (73), azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Ula İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi'nde açılan 'Kadın dış giysileri dikimi' kursu ilgi görüyor. Haftada 2 gün düzenlenen ve temmuz ayına kadar devam edeceği belirtilen kursun kursiyerleri arasında yer alan emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç, çalışmalarıyla öne çıktı. İlerleyen yaşına rağmen üretime devam eden Sevinç'in kursa ilgisi ve disiplini, diğer kursiyerler tarafından takdirle karşılandı. Ayşe Nesrin Sevinç, eşini kaybettikten sonra Bursa'da yalnız kaldığını belirtip, "Kardeşim burada yaşıyordu. 'Mutlu olursun' diye ısrar edince buraya geldim. Geldiğimden beri pişman olmadım. Burası doğayla iç içe, sakin bir yer. Kurs açılınca kaydoldum. Yelek dikimiyle başladık, ardından bluz, etek ve pantolon çalıştık. Mayıs ayında açılacak sergiye hazırlanıyoruz. Ben de bir çalışma yapıyorum" dedi.

Usta öğretici Kevser Oğuz ise Sevinç'in kursa uyum sağladığını belirterek, "Nesrin Hocamız üretmeyi seven bir kursiyer. Kursiyerler arasında uyum ve kaynaşma var" diye konuştu.

