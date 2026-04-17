Muğla'da 73 yaşındaki kursiyer, azmiyle örnek oluyor

Muğla'nın Ula ilçesinde, 'Kadın dış giysileri dikimi' kursuna katılan 73 yaşındaki emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç, üretkenliği ve azmiyle dikkat çekiyor. Yaşına rağmen aktif bir şekilde kursa katılan Sevinç, diğer kursiyerler tarafından takdir ediliyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde açılan 'Kadın dış giysileri dikimi' kursuna katılan emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç (73), azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

Ula İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi'nde açılan 'Kadın dış giysileri dikimi' kursu ilgi görüyor. Haftada 2 gün düzenlenen ve temmuz ayına kadar devam edeceği belirtilen kursun kursiyerleri arasında yer alan emekli öğretmen Ayşe Nesrin Sevinç, çalışmalarıyla öne çıktı. İlerleyen yaşına rağmen üretime devam eden Sevinç'in kursa ilgisi ve disiplini, diğer kursiyerler tarafından takdirle karşılandı. Ayşe Nesrin Sevinç, eşini kaybettikten sonra Bursa'da yalnız kaldığını belirtip, "Kardeşim burada yaşıyordu. 'Mutlu olursun' diye ısrar edince buraya geldim. Geldiğimden beri pişman olmadım. Burası doğayla iç içe, sakin bir yer. Kurs açılınca kaydoldum. Yelek dikimiyle başladık, ardından bluz, etek ve pantolon çalıştık. Mayıs ayında açılacak sergiye hazırlanıyoruz. Ben de bir çalışma yapıyorum" dedi.

Usta öğretici Kevser Oğuz ise Sevinç'in kursa uyum sağladığını belirterek, "Nesrin Hocamız üretmeyi seven bir kursiyer. Kursiyerler arasında uyum ve kaynaşma var" diye konuştu.

Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

Arkadaşları camdan atlayıp kurtulurken, Kerem bu yüzden kaçamamış
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış