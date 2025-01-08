Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararını aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kararını verdi
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

Şeyda polisin katilinden çıldırtan savunma: Kafam güzeldi
Netanyahu'ya yakın medyadan Türkiye iddiası: İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor

Netanyahu'nun Türkiye korkusu İsrail basınında böyle yer aldı
Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

72 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Özmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

72 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Özmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, ailesinin katılımıyla Kayabaşı köyü camisinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Sinop'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Özmen'in cenazesi, Türkeli ilçesinde toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Özmen için Kayabaşı köyü Görküyü Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özmen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Özmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Safa Kahraman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
img

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
img

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
img

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için kararını verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyetinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği tarih netleşti

Tarih netleşti! DEM Parti İmralı heyeti, Demirtaş'a gidiyor
İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı

İstanbul'daki yalancı bahara aldanmayın kar kapıya dayandı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

Son Dakika Haberleri

9 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Galatasaray Başakşehir ne maçı, lig maçı mı, ZTK maçımı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Ocak Çarşamba ödül ne? Survivor eleme adayları kim? 8 Ocak Çarşamba Survivor'da potada kimler var? 9 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 8 Ocak Çarşamba? Ahmed Şara kimdir? Ahmed Şara hayatı ve biyografisi! Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 42. bölüm fragman izleme linki var mı? Ayşe Barım kimdir? Serenay Sarıkaya'nın menajeri kim? Sandık Kokusu 41. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.