Haberler

Anne ile Oğlunun İlk Fotoğrafına DHA Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.'den (30) kaçırıldıktan 7 yıl sonra Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla kurulan 6 kişilik özel ekip tarafından babaannesi Hanife S. (60) tarafından alıkonulduğu evden kurtarılan Nazar S.'nin (8), ilk kez 'anne' dediği Rebecca S. ile el ele çekilen fotoğrafına DHA muhabiri ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında bulunan Nazar S., dün DNA testi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na ayrı ayrı gittiği annesi Rebecca S. ile el ele tutuşup yürürken görüntülendi. Bu kare, anne ile oğlunun 7 yıl sonra çekilen ilk fotoğrafı oldu.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

