7 yıl harabe evde alıkonulan Nazar, Almanya'dan gelen annesine teslim edildi / Ek görüntü

ALMANYA'DAN GELEN ANNESİNE TESLİM EDİLDİBursa'da babası Umut K. tarafından kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulduktan sonra polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti, DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı Rebecca S.'ye verilen Nazar S.

Bursa'da babası Umut K. tarafından kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulduktan sonra polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti, DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı Rebecca S.'ye verilen Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tebliğ edilmesi ile annesine teslim edildi. Almanya'dan bugün Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra kavuştuğu oğlunu, avukatı ile birlikte geldiği Çocuk Evleri'nden aldı. Anne ile oğlu yeni yaşamlarını sürdürecekleri Almanya'ya döneceği bildirildi.

'BİRAZ KORKUYORUM AMA BAŞARACAĞIM'

Rebecca S., basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karışık duygular hissettiğini söyleyen Rebecca S., "Biraz karışık ve korkulu ama başaracağım bu durumu" dedi.

6 Nisan'da ilk kez tanışan kızı Emilia Zafira ile oğlu Nazar'ın kısa sürede kaynaştığını belirten Rebecca S., aynı dili konuşmalarına gerek olmadığını da ifade etti. Rebecca S., "İkisi birden bir can ve kalp oldu. Çocuklarda dil hiçbir sorun olmadı ve beden dili yeterli oldu" diye konuştu.

Haber: Esra TÜRKER-Memet Can YEŞİLBAŞ-Hüseyin SEZGİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
