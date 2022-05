7 yıl aradan sonra Rahvan Atlar Torbalı'da yarışacak - Haberler

Başkan Tekin, bir geleneği daha yaşatıyor

Karakuyu Belde Belediyesi döneminde başlatılan, sonrasında ise Merhum Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından devam ettirilen Rahvan At Yarışları, 7 yıl aradan sonra yeniden Torbalı'da yapılacak. Önceki dönem çeşitli nedenlerle yapılmayan, iki yıldır da pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Rahvan At Yarışları bu yıl Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla yeniden ilçede keyifli anlar yaşatacak. Bayındır Yolu, Fetrek Çayı Üzerinde gerçekleşecek olan yarışlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce at yarışacak.

ÜCRETSİZ ARAÇLAR KALKACAK

Torbalı ilçesinde, geleneksel hale gelen Rahvan At Yarışları için Torbalı Belediyesi hazırlıklarda son aşamaya geldi. Deneyimli komitenin kontrolünde yapılacak yarışlarda, 150'nin üzerinde at yarışacak. Rahvan yarışlarında, çeşitli klasmanlarında yarışacak olan atların sahiplerine çeşitli ödüller verilecek.Öte yandan, Torbalı halkının uzun yıllardır özlem duyduğu etkinlik için Tepeköy İZBAN İstasyonu'nun önünden (Tepeköy Mah. Çıkışı) saat 09.30'dan itibaren ücretsiz araçlar aralıklarla hareket edecek.

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Rahvan At Yarışları için hazırlıkların sonuna gelindiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Torbalı Belediyesi olarak geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Torbalı'da Deve Güreşi, Rahvan At Yarışları çok önemli bir gelenek. Bu yıl Deve Güreşi festivalimizde on binleri ağırladık. Şimdi de ilçede 7 yıldır yapılmayan Rahvan At Yarışlarını Torbalı halkının beğenisine sunacağız. Büyük bir coşkuya sahne olan yarışlara çevre il ve ilçelerden de katılım bekliyoruz. Tüm halkımızı Geleneksel Karakuyu Rahvan At Yarışlarına davet ediyoruz" dedi.

Bültenler / Güncel