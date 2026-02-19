Adana'nın En Küçük Şampiyonu… 7 Yaşındaki Yasmin Çetin Birincilik Kupasını Kaldırdı

(ADANA) - Henüz 7 yaşında olan Yasmin Çetin, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen binicilik yarışmalarında 40 cm parkurda rakiplerini geride bırakarak birincilik kupasını kaldırdı. Küçük şampiyon, disiplini, cesareti ve soğukkanlı performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Parkura çıktığında yaşını geride bırakan bir kararlılık ile ilerleyen 7 yaşındaki Yasmin, PL2–PL3 kategorisi 40 cm parkurunda atıyla adeta tek yürek oldu. Yasmin; soğukkanlılığı, disiplini ve odağıyla rakiplerini geride bırakırken yalnızca bir kupaya değil, hayallerine de uzandı.

Yasmin'in binicilik yolculuğu 5,5 yaşında antrenörü Sefa Keskin ile başladı. Yaklaşık 1,5 yıl süren düzenli ve yoğun antrenman süreci, disiplinli çalışma ve istikrarlı gelişimle taçlandı. Henüz ilkokul 1. sınıf öğrencisi olan Yasmin'in bu başarısı, ailesi ve okul yönetimi tarafından büyük gururla karşılandı.

İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, birinciliği yalnızca sportif bir başarı olarak değil, "karakter gelişiminin güçlü bir göstergesi" olarak değerlendirdi. Kepme, şunları söyledi:

"Özgüven, çocuğun hayatla kurduğu en güçlü köprüdür"

"Bizim için liderlik; yalnızca akademik başarıyla ölçülen bir kavram değil. Liderlik, çocuğun kendi potansiyelini keşfedip onu hayata taşıyabilmesidir. Özgüven ise çocuğun hayatla kurduğu en güçlü köprüdür. Yasmin'in 5,5 yaşından bu yana gösterdiği kararlılık, disiplin ve sorumluluk duygusu, 'Her çocuk bir liderdir' vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Binicilik; cesaret, denge, odaklanma ve anlık karar alma gerektiren özel bir branş. 7 yaşında bu seviyede bir parkurda kürsüye çıkmak, yalnızca yetenek değil; güçlü bir karakter inşasının göstergesidir. Eğitim modelimizde akademik gelişimi sporun disiplini, sanatın estetik bakışı ve sosyal yaşamın sorumluluk bilinciyle birlikte ele alıyoruz. Yasmin'in kupası, bu bütüncül yaklaşımın sahadaki karşılığıdır."

Kaynak: ANKA