"7 Kocalı Hürmüz" müzikali 21 Ocak'ta seyirciyle buluşacak

Sadık Şendil'in kaleme aldığı "7 Kocalı Hürmüz" müzikali 21 Ocak'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Eserin kadrosunda Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Müjdat Gezen, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin ve Ramin Nezir yer alıyor.

Yönetmenliğini Müjdat Gezen'in üstlendiği müzikale Anadolu Ateşi'nden dansçılar ile orkestra da eşlik edecek.

Müzikal 21 Ocak, 6 Şubat, 4 ve 6 Mart 2026'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, 18 ve 30 Ocak, 11 ve 27 Şubat 2026'da ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.

Oyunun biletlerine Biletinial platformundan ulaşılabiliyor.