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7 katlı binada kısmi çökmede ölen İnan kardeşlere Maltepe'de cenaze töreni düzenlendi

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7 katlı binada kısmi çökmede ölen İnan kardeşlere Maltepe'de cenaze töreni düzenlendi
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Maltepe'de 7 katlı binanın kısmi çökmesinde hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan (22) ve Zeynep İnan (20) kardeşler için Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende İnan ailesi taziyeleri kabul etti; kardeşlerin cenazesi Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'na götürüldü.

İstanbul Maltepe'de, 7 katlı binanın kısmi çökmesi sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Muhammed İnan (22) ve Zeynep İnan (20) kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.

Kardeşler için Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde İnan ailesi taziyeleri kabul etti.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen katıldı.

Cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı.

İki kardeşin cenazesi, defnedilmek üzere Sancaktepe'deki Ortadağ Mezarlığı'na götürüldü.

Olay

Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Enkazdan 9 kişi çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklanmış, mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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