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7 Bin 591 İnfaz ve Koruma Memuru Görevine Başladı

7 Bin 591 İnfaz ve Koruma Memuru Görevine Başladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı eğitim sürecini tamamlayan 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun göreve başladığını duyurdu. Bakan Tunç, insan onurunu önceleyen ve çağdaş infaz anlayışını benimsediklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, geçen yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarının mesleki eğitimlerinin tamamlandığını kaydeden Tunç, "Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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