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69 İlde Narkotik Operasyonu: 708 Kilo Uyuşturucu ve 3 Milyona Yakın Hap Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ve 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 1005 şüpheliden 423'ünün tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"69 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi."

1005 şüpheli yakalandı, 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 69 ilde düzenlenen operasyonlara 1505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğin katıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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