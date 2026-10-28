69 ilde kaçakçılık operasyonlarında 494 şüpheliden 18'i tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 69 ilde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 494 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda; 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldığı hakimliklerce tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı