Haberler

68 Yaşındaki Fahrettin Şener Bisikletle Umreye Gitti

68 Yaşındaki Fahrettin Şener Bisikletle Umreye Gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'den yola çıkan 68 yaşındaki emekli Fahrettin Şener, 13 günde 1250 km pedal çevirerek Suriye'ye girdi. Umre seyahatine devam etmek için yolculuğunu sürdürüyor.

Balıkesir'den bisikletiyle umreye gitmek için 13 gündür pedal çeviren ve Hatay'da mola veren Fahrettin Şener, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

İşçi emeklisi 68 yaşındaki Şener, Mekke'de umre yapmak için 10 Kasım'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinden bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'dan sonra önceki gün Hatay'a ulaştı.

Reyhanlı ilçesinde iki gün mola veren Şener, Suriye'ye girmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitti.

Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuğu boyunca yaklaşık 1250 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde mola vereceğini belirten Şener, daha sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planladığını anlattı.

Şener, hedefine biraz daha yaklaşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yolculuğumu hem umre ibadetini yerine getirmek hem Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkmak hem de emekli olan arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Suriye'ye giriş yapan Şener, umrenin ardından Türkiye'ye uçakla dönmeyi planlıyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
MHP'li Feti Yıldız'dan heyecanlandıran paylaşım! 50 bin mahkum dört gözle bekliyor

MHP'den heyecanlandıran paylaşım! 50 bin kişi dört gözle bekliyor
Trafiğin ortasında neye uğradığını şaşırdı! Abdülkerim Bardakcı'nın zor anları

Yüz ifadesine dikkat! Abdülkerim'in zor anları
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.