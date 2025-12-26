Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastalar için yeni yıl konseri düzenlendi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 65 yaş üstü hastalar için 'Büyüklerimiz İçin Hayata Renk Katan Etkinlikler' temasıyla yeni yıla özel bir konser organize edildi. Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, ünlü film müziklerinden oluşan bir dinleti sundu.
Fahrettin Alparslan amfisindeki konser, "Büyüklerimiz İçin Hayata Renk Katan Etkinlikler" temasıyla düzenlendi.
Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan yönetimindeki Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, Türkiye ve dünya sinemasının ünlü film müziklerinden oluşan dinletiyi sundu.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel