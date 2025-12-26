Haberler

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastalar için yeni yıl konseri düzenlendi

Güncelleme:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 65 yaş üstü hastalar için 'Büyüklerimiz İçin Hayata Renk Katan Etkinlikler' temasıyla yeni yıla özel bir konser organize edildi. Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, ünlü film müziklerinden oluşan bir dinleti sundu.

Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan yönetimindeki Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası, Türkiye ve dünya sinemasının ünlü film müziklerinden oluşan dinletiyi sundu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
