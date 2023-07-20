600 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü tarafından Sivrihisar ilçesinde yapılan çalışma sonucunda 600 kınalı keklik doğaya salındı. Çalışmaya çeşitli kurum ve kişiler de katıldı.