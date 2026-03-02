Haberler

Antalya'da 60 yaş üzeri bireyler belediye birimlerinde gönüllü görev alacak

Güncelleme:
Akdeniz Üniversitesi'nin '60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi' kapsamında 60 yaş üstü bireyler, Kepez Belediyesi birimlerinde gönüllü çalışacak. Proje, yaşlıların bilgi ve deneyimlerini yerel yönetim hizmetlerine aktarmayı hedefliyor.

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" kapsamında 60 yaş üzeri bireyler, Kepez Belediyesi birimlerinde gönüllü görev alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yaşlı Dostu Kepez" vizyonuyla hayata geçirilen işbirliğiyle, 60 yaş ve üzeri bireylerin bilgi, deneyim ve yaşam birikimlerinin yerel yönetim hizmetlerine aktarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda gönüllüler, ofis hizmetlerinden danışma ve sekreterliğe, park ve bahçelerden hayvan barınaklarına, kütüphane ve müzelerden basın birimlerine, kreşlerden sosyal hizmet ve sağlık merkezlerine kadar farklı alanlarda görev üstlenecek.

Her birimde 8, 10 kişilik kontenjan planlaması yapılırken, sürecin sağlıklı yürütülmesi için belediye bünyesinde birim sorumluları görevlendirilecek.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sadece bir gönüllülük programı başlatmadıklarını, şehrin hafızasını yeniden harekete geçirdiklerini belirtti.

Yaş almanın geride durmak değil yön vermek olduğunu aktaran Kocagöz, "Gençlerde hız vardır ama yaşlılarda istikamet vardır. Hız istikametsiz olursa savrulur. Biz savrulmayacağız. Çünkü bizim pusulamız vicdandır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
