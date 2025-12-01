60. Baro Başkanları Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

(ANKARA) - 60'ıncı Baro Başkanları Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın başkanlığındaki toplantıya, TBB Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurullarının üyeleri ile Baro Başkanları katıldı. Sağkan, yaptığı konuşmada toplantının gündemine ve TBB tarafından yapılan faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi verdi.

Toplantının gündem maddelerini; Anayasa Mahkemesi'nin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 134. ve 135. maddelerini iptal kararı hakkında görüşme, TBB Avukatlık Kanunu Çalışma Komisyonu tarafından (Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde) yapılan çalışmanın değerlendirilmesi, CMK Ücret Tarifesi hakkında görüşme, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı çerçevesinde yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi başlıkları oluşturdu.

Sağkan'ın konuşmasının ardından Baro Başkanları söz alarak gündem maddeleri hakkında görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Toplantı Baro Başkanlarının soru ve önerilerini tek tek yanıtlayan Sağkan'ın, teşekkür ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.