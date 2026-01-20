Haberler

İstanbul'da 6 yıldır aranan hükümlü operasyonla yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da 9 Kasım 2020'den beri aranan Ali K, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün, 'kasten yaralama' ve diğer suçlardan toplamda 10 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası ile 1200 lira para cezası bulunuyordu.

İstanbul'da 6 yıldır aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım 2020'den beri aranan hükümlü Ali K'nin izine Arnavutköy'de ulaştı.

"Kasten yaralama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıl 5 ay 18 gün hapis ile 1200 lira para cezası bulunan hükümlü ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

Ali K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
