Kars'ta 6 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kars'ta maganda kurşunu sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ ve 4 tutuklu sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Aile adalet talep etti.

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları ile Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi Meltem ve babası Murat Erdağ duruşmada hazır bulundu. Anne Erdağ, duruşmaya oğlunun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Yaşamaya hakkım var" yazılı tişörtle geldi.

Erdağ ailesine bazı vatandaşlar da adliye bahçesine gelerek destek verdi. Katılımcılardan bazıları "Adalet yerini bulsun", "Poyraz için ses ol", "Poyraz için adalet" ve "Çocuklar ölmesin" yazılı dövizler açtı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde, vatandaşlar tek tek aranarak bahçeye ve adliyeye alındı.

Duruşmada söz alan Meltem Erdağ, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet A. hakkında aynı tedbirlerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Haberler.com
