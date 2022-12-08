6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayında iddianamedeki detaylar kan dondurdu

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasının yankıları sürüyor. Bakanlık konuyla ilgili müfettiş görevlendirirken yargıya intikal eden olayla ilgili hazırlanan iddianamede 6 yaşından itibaren istismara uğradığını öne süren H.K.G'nin anlattıkları tüyler ürpertti.

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiası büyük infial yarattı. 14 yaşında doğum yaptığını anlatan H.K.G.'nin mahkemeye başvurması ile olay ortaya çıkarken, konuyla ilgili hazırlanan iddianamede 6 yaşından itibaren istismara uğradığını öne süren H.K.G'nin anlattıkları ise adeta kan dondurdu.

"O ARTIK SENİN KOCAN DEDİLER"

İddianameye göre, evlilik kararının ardından, H.K.G'ye gelinliğe benzeyen beyaz bir kıyafet giydirdiler, genç bir adamı gösterip "O artık senin kocan" dediler. Adam, küçük kızı bir fotoğraf stüdyosuna götürdü. Birlikte fotoğraf makinesine bakarken küçük kız evcilik oynadıklarını sanıyordu. Yıllar sonra ifadesinde H.K.G. imam nikahı kıyıldıktan bir gün sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "K. evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. 'Sen benim karımsın, ben senin kocanım' dedi. 'Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez. Bak annenle baban kimseye söylemiyor' dedi. Annem ile babam K.'ya 'Damadım' diyordu."

"ANNEM SAÇLARIMI TARAYIP YANINA GÖNDERİRDİ"

Bir yıl sonra H.K.G, yani 7 yaşlarına doğru, anne ve babasıyla memleketleri Sakarya Sapanca'ya gitti. Eşi K. da yanlarındaydı. Sapanca'daki evlerinin ikinci katında K, H.K.G.'ye tecavüz etti. H.K.G. önceleri anne ve babasının yaşadığı kabustan haberinin olmadığını düşündü. Ancak daha sonra K. ona babasının onayını aldığını söyleyecekti.

Çengelköy'deki evlerine döndüklerinde tecavüz devam etti. Annesi önce karşı çıkmıştı. Ancak iddiaya göre babası annesinin evde olmadığı günlerde H.K.G.'yi karşı dairedeki K.'ya teslim ediyordu. Çocuk bunun normal olduğu yalanıyla kandırılıyordu. Annesi H.K.G.'nin saçlarını tarayıp K.'nin yanına gönderiyordu.

Ses kaydında yer alan ifadeler ise şu şekilde:

H.K.G.: "6 yaşında nikahımız kıyılmayaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi… Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı"

K.İ.: "Var mı yapacak bir şey onu söyle. Dönebiliyor muyuz?"

H.K.G.:"Ama telafi de olmuyor"

K.İ.:"Yani tam bir hatadır… Yanlış bir şey… Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim. Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim. Etmem."

H.K.G.:"Babam nasıl düşünmedi."

K.İ.: "Hocaefendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor. Bırak sen de Allah Allah."

H.K.G: "Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı, insan bunu bilmez mi…"

K.İ.: "Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğin gibi. Ne bileyim ya…"

H.K.G.: "Annem saçlarımı tarar senin yanına gönderirdi beni."

ÇOCUĞA İSTİSMAR ANLAŞILINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğa 13 yaşındayken nişan, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldı. Düğünden sonra K. ile H.K.G. aynı evde yaşamaya başladı. Düğünden 4 ay sonra, 17 Ağustos 2012 günü, annesi kızı hastaneye götürdü. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı.