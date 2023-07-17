6 Yaşındaki H.K.G.'nin Evlendirilmesi Davası Ertelendi

Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasının duruşması, avukatın istifa etmesi üzerine ertelendi. İddianamede Kadir İstekli'ye 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba ve anne Gümüşel'e ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılandığı davanın duruşması, Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklular Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Kadir İstekli'nin avukatı duruşmada istifa ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti avukatın istifası üzerine duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evledirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'da yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Davanın 3. ve 4. celselerinde ise savcı mazeretli olduğu için ertelenmişti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarıö ve 'Nitelikli cinsel saldırıö suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.