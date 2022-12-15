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6 yaşındaki gelin olayıyla ilgili tutuklanan Gümüşel'e arkadaşlarından destek! İsmailağa Cemaati üyeleri adliyeye akın etti

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Yusuf Ziya Gümüşel, kızını 6 yaşındayken Kadir İstekli adlı şahısla evlendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Gümüşel'in adliyeye sevk edilmesinin ardından çok sayıda İsmailağa Cemaati üyesi adliye önüne giderek Gümüşel'e destek oldu. Kalabalık tarafından yapılan açıklamada, "Yusuf hocamızın tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği iddiası üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. H.G.K.'nin babası Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli gözaltına alındı. İki sanık Emniyet'teki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan Mahmut Efendi cemaatinin üyesi Recep Konuk grup adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Mahmut efendi cemaati olarak buradayız. Yaklaşık iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla, pompalamasıyla birlikte şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum. Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte hocalarımıza karşı, özellikle Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi buradan kamuoyuna açıklamak istiyoruz.

Buradan da tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyoruz. Bir takım iftiralarla, bir takım baskılarla olayı bu şekilde 'tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür' algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Hepinize de selam ediyoruz. Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize. Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah buradan bütün Türkiye halkına sesleniyoruz sesleniyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz. Bunun bir algı operasyonu olduğunu biz görüyoruz. İnşallah bu zamanla da ortaya çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz."

Diğer yandan Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri biten Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Ziya Gümüşel Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Geliyor Az Kaldı:

Cemaatler ve din esaslı sözde kurum ve vakıflar yeni anayasaya da getirilerek açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bu gücü nereden buluyor bunlar.?

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Alt Tan:

Al işte dün açıklma yapıldı genelleme yapılmasın diye. Genelleme yapılmayacaksa bu nedir. Demek ki geneli böyle. Bu da kanıtı

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A.halim Karayel:

Olayın gerçek olup olmadığı ayrı bir konu da benim dikkatimi başka bir şey çekti. Ya neden hepinizin göbeği var? Aklıma Hz. Yusuf filmindeki o şişman kel rahipler geldi. ??

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