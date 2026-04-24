6. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi Nevşehir'de yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle 6. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi (ICADA) gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin yapay zeka ve veri bilimi merkezlerini ortak gündemle bir araya getiren kongreye, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İran, Filipinler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere 8 farklı ülkeden katılım sağlandı.

Kongrede, 6 kamu kurumu ve 14 özel sektör kuruluşu da temsil edildi. Kongrenin ilk gününde düzenlenen "Yapay Zeka ve Hukuk" panelinde, yapay zekanın hukuk alanındaki etkileri ele alındı.

Panelde, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyeleri Orhan Bal ile Lütfi Aksoy ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Akbulut yapay zekanın hukuktaki yerini anlattı.

Kongrenin devamında YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa başkanlığında Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya, 20 farklı kurumu temsilen 20 kişi katıldı.

Prof. Dr. Karaboğa, yapay zekanın üniversitelerdeki yerini ve YÖK'ün yapay zekayla ilgili çalışmalarını aktararak, YÖK'ün Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden neler beklediğini, bu merkezlerin hangi alanlarda faaliyetlerini yoğunlaştırmaları, gelişmeler konusunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği gibi konularda yöneticileri bilgilendirdiğini kaydetti.

Yeni nesil üniversite ve geleneksel üniversitelere ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Karaboğa, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel üniversitelerde ağırlıklı olarak eğitim ve akademik çalışmalar, araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapıp bunları yayımlamak vardı. Yeni nesil üniversitelerde ise özellikle bunun topluma yansıması arzu ediliyor. Biz tüm üniversitelerimizi yeni nesil üniversitesi haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal problemlerin çözümünde bu ürettikleri bilgileri kullansınlar istiyoruz."

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, "Yapay zekanın tüm boyutlarıyla yükseköğretime nasıl entegre edileceği, kendimizi nasıl güncellememiz gerektiği, geleceğin neleri getireceği, neleri beklediğimizi, sorun alanları ve bunlara çözümler farklı üniversitelerimizin uzmanlarının katkısıyla tartışıldığı çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu da YÖK Başkanı Erol Özvar'ın belirttiği yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojilerin, yükseköğretimde öncelikli alanları arasında olduğunu vurguladı.

Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.