"6. Ulusal Aşçılık Kampı" Bolu'da başladı

Türkiye'nin gastronomi ve mesleki eğitim organizasyonlarından "6. Ulusal Aşçılık Kampı", Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenleniyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Yerleşkesi'nde "Toprak" temasıyla organize edilen program, geleneksel kamp ateşinin Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Belma Çiftçi tarafından yakılmasıyla başladı.

Türkiye genelinden üniversitelerin gastronomi ve aşçılık bölümlerinden akademisyenler ile öğrencilerin yer aldığı organizasyon, yurt dışından üniversitelerin de katılımıyla uluslararası boyut kazandı.

Kamp süresince katılımcılar, usta şeflerin anısına oluşturulan 4 tematik mutfakta uygulamalı eğitim alacak.

Mantar ve kuzu eşleşmelerinin ele alınacağı "Fungus Mutfağı", buğday ve dana eti tekniklerinin işleneceği "Başak Mutfağı", süt ürünlerine odaklanan "Süt Mutfağı" ve kök sebzeler ile tavuk uygulamalarının yapılacağı "Kök Mutfağı"nda atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Program, yalnızca mutfak uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak. Katılımcılar, gastronominin sosyolojik, bilimsel ve ticari boyutlarını da ele alacak. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle kooperatifçilik eğitimleri, Yükseköğretim Kurulu ile "Bilim Kafe" buluşmaları düzenlenecek.

Etkinlik takviminde ayrıca, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nün katkısıyla doğada gerçekleştirilecek mantar ve açık pişirme uygulamaları, trüf demonstrasyonları, Prof. Dr. Zafer Yenal'ın katılımıyla "Gıdanın Yolculuğu" söyleşisi ile sektöre yön veren panel ve sunumlar yer alıyor.

"Bu kamp, mutfak kültürümüzün köklerine dönüşün ve geleceği birlikte inşa etmenin bir sembolüdür"

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği Başkanı Berker Çiftçi, yaptığı konuşmada, organizasyonun sadece eğitim alanı olmadığını belirterek, "Bu kamp, mutfak kültürümüzün köklerine dönüşün ve geleceği birlikte inşa etmenin bir sembolüdür." dedi.

Çiftçi, farklı üniversitelerden gelen öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle güçlü birliktelik sağlandığına dikkati çekerek, "Yakılan kamp ateşi, öğrencilerimizin vizyonuyla Türk gastronomisinin yarınlarını aydınlatacaktır." diye konuştu.

6. Ulusal Aşçılık Kampı, 1 Mayıs'ta sona erecek.