ABD'de 2021'de parti merkezlerine bomba yerleştiren şüpheli, partileri hedef aldığını itiraf etti

ABD'de 6 Ocak 2021 Kongre baskınından önce parti merkezlerine "boru bombası" yerleştiren şüpheli, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'ye zarar vermek istediğini "ancak bombalar patlamadığı için rahatladığını" belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, aralık ayının başında gözaltına alınan şüpheli Brian Cole Jr.'ın 6 Ocak 2021'deki olaylara ilişkin açıklamalarının ve soruşturmada elde edilen kanıtlara ilişkin bilginin yer aldığı belgeyi yayımladı.

Belgeye göre, Kongre'yle ya da 6 Ocak 2021 olaylarıyla bağlantısı olmadığını belirten Cole Jr. başta Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerine yerleştirilen "boru bombalarıyla" bağlantısı olmadığını savundu.

Cole Jr. daha sonra partilerin ulusal komite merkezlerine iki "boru bombası" yerleştirdiğini kabul ederek 2020'deki başkanlık seçimlerinden ötürü "hayal kırıklığına uğradığını, her iki partiden de bıktığını" ifade etti.

Seçimlerle ilgili ifadeleri duyduğunda "üst düzey yetkililerden ses çıkarılmasını beklediğini" kaydeden Cole Jr. her iki partiyi de "sevmediğini" ve partilere zarar vermek istediğini itiraf etti.

Başta bombaları yaptığını ve yerleştirdiğini reddeden ve 5 Ocak 2021 akşamı seçimleri protesto eden gösterilere katıldığını belirten Cole Jr. daha sonra bombaları yerleştirmek için Washington'a gittiğini kaydetti.

Cole Jr. "kimseyi öldürmek istemediğini, bombalar patlamadığı için rahatladığını" ifade etti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, gözaltına alınmasının ardından Cole Jr.'ın evinden ve arabasından "bomba yapmak için kullanılan eşyalar" buldu.

Kongre baskınından bir gece önce boru bombası yerleştirildi

6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınından bir gece önce başkent Washington'da Kongre yakınlarında bulunan Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerinin hemen yanına "boru bombası" yerleştirilmişti.

Kongre baskınından sonra başlatılan "boru bombası" soruşturmasında güvenlik yetkilileri yaklaşık 5 yıldır ellerindeki bazı video görüntülerine ve yaklaşık 1000 sorgulamaya rağmen şüpheliyi bulamamıştı.

FBI, 5 Ocak 2021 gecesi söz konusu iki merkeze yerleştirilen boru bombalarını patlamadan fark ederek etkisiz hale getirmişti.

Maskeli bir kişinin yer aldığı görüntüleri kamuoyuna açıklayan FBI, şüpheliyle ilgili bilgi verecek kişinin 490 bin dolar ile ödüllendirileceğini duyurmuştu.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti ulusal komite merkezlerine "boru bombası" yerleştirdiği belirtilen şüpheli Brian Cole Jr.'ı 4 Aralık'ta gözaltına almıştı.