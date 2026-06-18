Haberler

Bm: 2023 Sonbaharından Bu Yana 6 Milyondan Fazla Afgan Mülteci İran ve Pakistan'dan Döndü

Bm: 2023 Sonbaharından Bu Yana 6 Milyondan Fazla Afgan Mülteci İran ve Pakistan'dan Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2023 eylülünden bu yana 6,04 milyondan fazla Afgan mülteci İran ve Pakistan'dan Afganistan'a döndü. Geri dönenler barınma, sağlık ve istihdam gibi temel hizmetlere erişimde desteğe ihtiyaç duyarken, bu durum yerel topluluklar ve yardım kuruluşları üzerinde baskı oluşturuyor. BM, sürdürülebilir uluslararası destek çağrısı yapıyor.

KABİL, 18 Haziran (Xinhua) -- 2023 yılının eylül ayı sonlarından bu yana 6,04 milyondan fazla Afgan mültecinin İran ve Pakistan'dan Afganistan'a döndüğü bildirildi.

Yerel medya kuruluşu TOLOnews'ün Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün raporuna dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, geri dönenlerin büyük bölümü barınma, sağlık hizmetleri, istihdam ve temel hizmetlere erişim konularında desteğe ihtiyaç duyuyor. Büyük çaplı geri dönüş hareketi, yerel topluluklar ve insani yardım kuruluşları üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor.

Örgüt, kısa süre içinde çok sayıda mültecinin ülkeye dönmesinin Afganistan'daki insani ve sosyoekonomik zorlukları artırdığına dikkat çekerek, ülkenin bu sorunların üstesinden gelebilmesi için sürdürülebilir uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu bir kez daha vurguladı.

Afganistan'da son iki yılda ülkeye dönüşlerde önemli artış yaşanırken, devlet kurumları ve yardım kuruluşları da geri dönenlerin topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: Xinhua
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan devlet memurlarına akıllı telefon yasağı

Taliban'dan büyük yasak: Uymayan yandı!
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız ailesine kabus yaşattı: Canlarını zor kurtardılar
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi

Sürprizler durmak bilmiyor: Şimdi de Dusan Tadic!
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi

Çok sayıda ilde dev operasyon! Ele geçirilen miktara bakın
Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Dünyanın konuştuğu bu adam artık üzüntüden ağlamayacak
Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle