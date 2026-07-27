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Erzincan'da 6 Kuşaktır Asırlık Kültür: Kapı Tokmakları

Erzincan'da 6 Kuşaktır Asırlık Kültür: Kapı Tokmakları
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Demirci ailesi, 6 kuşaktır kapı tokmakları üretiyor. Coğrafi işaret belgesi alan bu kültürel mirası, Ali Demirci oğlu Mustafa'yı çırak yetiştirerek yaşatıyor. Tokmaklar, erkekler için kalın, kadınlar için tiz ses çıkararak misafirlerin cinsiyetini bildiriyor.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde Demirci ailesi, 6 kuşaktır asırlık kültür olan kapı tokmaklarını üretiyor. Coğrafi işaret belgesi verilen kapı tokmakları yapım mesleğini babasından devralan Ali Demirci (52), mesleği sürdürecek oğlu Mustafa'yı (10) çırak olarak yetiştiriyor.

Kemaliye ilçesinde yaşayan Demirci ailesi, 6 kuşaktır asırlık kültür olan kapı tokmakları üretimini sürdürüyor. Ev halkının misafirlerin cinsiyetini anlamasına yardımcı olan, erkekler için kalın, kadınlar için tiz ses çıkaran tokmaklar, Demirci ailesinin fertlerinin usta ellerinden çıkıyor. Kapı tokmakları 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenirken, demirci ustası Ali Demirci de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanını aldı. Ali Demirci, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirmesi amacıyla oğlu Mustafa'yı çırak olarak yetiştiriyor.

'COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALDI'

İlçede yok olmak üzere olan kapı tokmağı üretimini babasıyla birlikte yeniden canlandırdığını belirten Ali Demirci, bunun sabır isteyen bir iş olduğunu söyledi. Bazı motiflerin hazırlanmasının bir hafta sürdüğünü anlatan Demirci, "Emek isteyen, sabır isteyen, el emeği göz nuru işi yapıyorum. Babamdan öğrendiğim mesleğimi ben de oğluma öğretiyorum. Kapı tokmağının yanında gelen talebe göre farklı ürünler de üretiyoruz. Yaptığımız kapı tokmaklarının bir mesajı var. Kemaliye'de çok sayıda evin kapısında bulunan tokmaklar gelen misafirlerin cinsiyetini de anlatıyor. Erkekler için kalın, kadınlar için tiz ses çıkaran tokmaklar tasarlayıp üretiyoruz. Ürettiğimiz kapı tokmakları, coğrafi işaret belgesi aldı. Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, beni 'Kültürel miras taşıyıcısı' olarak ilan etti. O şekilde sanatımızı icra ediyoruz. Kapı tokmaklarına coğrafi işaret verilmesi taklitlerinin önüne geçilmesi için çok iyi bir adım oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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