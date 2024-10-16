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6 katlı bina yıkımda çöktü; 3 binada hasar oluştu

6 katlı bina yıkımda çöktü; 3 binada hasar oluştu
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KIRIKKALE'de 6 katlı binanın kontrollü yıkımındaki çökme sonucu, 3 binada hasar oluştu.

KIRIKKALE'de 6 katlı binanın kontrollü yıkımındaki çökme sonucu, 3 binada hasar oluştu. Suriye uyruklu 8 kişi mahsur kaldıkları daireden kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Çalılıöz Mahallesi Şehit Osman Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkan 6 katlı apartman, kontrollü yıkımı sırasında çöktü. Yıkım ekipleri bölgeden kaçarken, yakındaki 3 binada hasar oluştu. Hasar gören binanın zemin katında yaşayan Suriye uyruklu 8 kişi, dairelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketinin teknik ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, mahsur kalan 8 kişiyi pencereden içeri girip kurtardı.

Hasar alan 5 katlı apartmanda yaşayan Fatoş Altınok ise yıkımı gerçekleştiren ekiplerle tedbir alınması konusunda tartıştıklarını belirterek, "Bize 'Binada bulunmayın' demişlerdi ve biz de evde kalmadık. Sabah geldik, düzenli yıkılması gereken bina, bir anda kepçeyle apartmanımızın üzerine yıkıldı. Şu anda inşaat firmasının yetkilileri kaçtı, kimse yok" dedi.

Yıkılan binada yaşayan Nursel Açar ise "Bir süre önce gece binamızın duvarları çatladı ve dışarı çıktık. Deprem oluyor zannettik. Aşağı indiğimizde kolonların patladığını gördük. Ben depremzedeyim, Hatay'da depreme yakalandım ve enkazdan çıktım. Yetkililere binaya girip girmeyeceğimi sordum. Ardından binaya 4 mühendis gönderdiler ve buranın acil terk edilmesi gerektiğini söyledi. O günden beri de binaya girmedim ve birkaç önce yıkım başladı. Bugün de yıkılırken yan binalar hasar aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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