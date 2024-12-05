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6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Başladı

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Kağıthane Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Malatya'nın yöresel ürünleri ve kültürel ögeleri sergileniyor. Etkinlik, Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştiriliyor ve vatandaşların ilgisi büyük.

Kağıthane Belediyesi ile Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) işbirliğinde düzenlenen "6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri" başladı.

Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, Malatya'nın yöresel ürünleri, yemekleri ve kültürel ögelerine yer veriliyor.

Malatya kayısısı, pestil, kağıt kebabı, içli köfte ve çeşitli peynirlerin yer aldığı stantlara, vatandaşlar ilgi gösteriyor.

MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş, Malatya Tanıtım Günleri'nin pazara kadar süreceğini belirterek, "Bu vesileyle kayısıdan üzüme kadar tüm ürünlerimizi sergileyeceğiz. Malatya Valiliği ve Malatya Ticaret Odasına da teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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