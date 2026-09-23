57'si tutuklu 436 sanıklı İmamoğlu davasında 86. duruşma UYAP sorunuyla bitirildi

57'si tutuklu 436 sanıklı İmamoğlu davasında 86. duruşma UYAP sorunuyla bitirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 57'si tutuklu 436 sanıklı 86. duruşması UYAP sorunu nedeniyle bugün bitirildi. Duruşmada 7 tutuksuz sanığın savunması alınarak toplam 254 tutuksuz sanığın savunması tamamlandı; yargılama yarın tutuksuz sanıkların savunmasıyla sürecek.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 86. duruşması sona erdi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, öğle arasının ardından salona gelen kalem personeli, UYAP'ta yaşanan sorun nedeniyle duruşmanın bugün bitirildiğini söyledi.
Yargılama yarın tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasıyla devam edecek.
Bu arada duruşmada, 7 tutuksuz sanığın savunmasının da alınmasıyla davada toplam 254 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.
Kaynak: AA