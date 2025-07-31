56 Gündür Kayıp Olan Yaşlı Adamın Mevlite Gittiği İddiası

1) 'MEVLİDE GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKIP KAYBOLDU, 56 GÜNDÜR BULUNAMADI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mevlide gitmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Karadeniz (76), 56 gündür bulunamadı.

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran'da öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı.

MEVLİDE GİTMEMİŞ

Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi. Kayıp ihbarının ardından çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışmaları yapıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timlerinin sürdürdüğü çalışmalarda bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edilemedi. Ailesinin, 56 gündür izine rastlanmayan Hüseyin Karadeniz'in bulunması için umutlu bekleyişi sürüyor.

Arşiv görüntülerle

Haber: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (Antalya),

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2) MERSİN'DE ANNE-KIZ CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA

MERSİN'de 5 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar'ı öldürüp kaçan Ömer Can Çınar (22) ile ona yardım eden A.K., tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz'da saat 00.30 sıralarında, Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Can Çınar, bilinmeyen nedenle yengesi Türkan Söylemez ve onun kızı Aygül Çınar'ı silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurulan Türkan Söylemez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralı Aygül Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne-kızın cenazeleri, otopsileri sonrası toprağa verildi.

KAÇMA HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ömer Can Çınar'ın, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Çınar ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen A.K., S.T. ve Ö.İ.A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, cinayeti işlediğini doğruladı ancak resmi ifadesinde susma hakkını kullandı. Şüphelinin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çınar ile A.K. tutuklandı, S.T. ve Ö.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.