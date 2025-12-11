Hatay'da kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 54 yaşındaki polis memuru Mehmet Gençtürk'ün cenazesi toprağa verildi.

İznini geçirdiği memleketinde dün kalp krizi geçiren Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Gençtürk, kaldırıldığı Yayladağı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gençtürk için Olgunlar Mahalle Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Gençtürk'ün ailesi ve yakınları ile Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Toktaş, Yayladağı Emniyet Amiri Ulvi Tarık Tokat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Kör'ün yanı sıra mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençtürk'ün naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.