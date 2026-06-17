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Sosyal medya üzerinden "tetikçi ve suç örgütlerini övücü" paylaşım yapan 258 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 54 ilde sosyal medyada tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden "tetikçi ve suç örgütlerini övücü" paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden "tetikçi ve suç örgütlerini övücü" paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Yozgat, Bitlis, Niğde, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Edirne, Kütahya, Isparta, Karaman, Bayburt, Kayseri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Yalova, Uşak, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Tunceli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Ardahan ve Van'daki operasyonlarda 258 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etme ya da "tetikçilik işi" yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları saptandı. Ayrıca, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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