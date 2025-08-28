53 Yaşındaki Kadın Muhtar, Üniversite Öğrencisi Oldu

Diyarbakır'da 53 yaşındaki kadın muhtar, üniversite sınavıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Yerel Yönetimler Bölümüne yerleşti.

Merkez Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde 12 yıldır muhtarlık yapan 53 yaşındaki Demir, mahallesinde yaptığı çalışmalarla bugüne kadar ailelerini ikna ettiği 40 kız çocuğunu erken yaşta evlendirilmekten kurtardı.

Kadın ve çocuklara yönelik hazırladığı ve öncülük ettiği bir çok projeyle mahalleli tarafından sevilen Demir, gönüllülük esasıyla yürüttüğü bu çabaları, Sabancı Vakfı'nın "13. Sezon Fark Yaratanı" seçilmesiyle taçlandı.

Demir, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yerleştirme sonucuna göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Yerel Yönetimler Bölümünü kazandı.

Üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşayan Demir, çocuk yaşta evlendirildiği için hayallerinin elinden alındığını ve eğitim hayatının yarıda kaldığını söyledi.

Okuyamamanın uzun yıllardır içinde biri sızı olarak kaldığını fakat umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Yıllarca yarım kalan hikayemin kız çocuklarının kaderi olmaması için mücadele ettim. Ev ev gezdim, ailelerle konuştum, 'Kız çocuklarınızı okutun' dedim. Onların gözlerindeki ışığı, hayallerini görünce içimdeki yara biraz hafifledi ama biliyordum ki ben de kendi hikayemi tamamlamalıydım. 53 yaşında üniversite öğrencisi oldum. Bu benim için sadece bir üniversite kazanmak değil, yılların özlemi, hayallerin gerçeğe dönüşmesi, kız çocuklarına bir mesajdır. Çünkü ben inanıyorum. Hiçbir şey için geç değildir."

Demir, ailelere kız çocuklarını okula göndermesi için çağrıda bulunarak, okumanın insan hakkı olduğunu dile getirdi.

Kız çocuklarının okutulmaması durumunda sadece onların değil toplumun geleceğini de karartacağını söyleyen Demir, şöyle devam etti:

"Bugün üniversite sıralarında ben oturuyorsam, yarın benim mahallemdeki, ilçemdeki, Türkiye'nin dört bir yanındaki kız çocukları da oturacak. Kimisi öğretmen, doktor, mühendis, muhtar olacak. Hepsi bu ülkenin yarınını aydınlatacak. Benim hikayem, yarıda kalan bir hayalin pes etmeyle değil, mücadeleyle azimle tamamlandığının kanıtıdır. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Bugün olmazsa yarın olur ama mutlaka olur. Yeter ki isteyin, çalışın, inanın. Benim hikayem sizin için bir umut, bir ışık olsun."