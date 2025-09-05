53. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali Gerçekleşti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "53. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" yapıldı.

Etkinlik kapsamında Ürgüp Belediyesi önünden festival alanına kadar devam eden korteje, klasik otomobiller ve tahta bacak gösteri ekibi de eşlik etti.

Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul açılış kurdelesini kesti ve alandaki stantları gezdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, "53 yıl önce bu festivali başlatanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Bu sene meyve ve sebzelerin soğuktan dolayı etkilendiği bir dönem yaşıyoruz. Çiftçilerimizin zorlu çalışma neticesinde hak ettikleri geliri elde etmelerini diliyorum. Festivalde üreticilerle, tüketicileri bir araya getirmek istedik." ifadelerine yer verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise bölgenin turizm ile birlikte tarım alanında da ön plana çıktığını dile getirerek, yıllardır süregelen festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festival alanındaki stantlarda yöresel ürünler sergilendi ve pekmez kaynatıldı.