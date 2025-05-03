52 Yıllık Kan Davası Barış Töreniyle Sona Erdi

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 52 yıl önce iki aile arasında kavgayla başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Kozluk İlçesine bağlı Gümüşörgü Köyünde yaşayan Aslangiray ve Külik aileleri arasında 52 yıl önce yaşanan kavgalarda, her iki taraftan da can kayıpları yaşandı. Kavganın ardından aileler arasında başlayan husumetin son bulması için Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır, kanaat önderleri Hamit Acet, Abdullah Adlığ ve Ayhan Acar, ailelerle görüştü. Ailelerin olumlu yanıt vermesi üzerine, Tımoklular Derneği'nde barış töreni düzenlendi. Törende aileler tokalaşarak barıştı, Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,