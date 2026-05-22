Kayseri'de 52 yıl hapisle cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 52 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ç. isimli kadın, polis operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 5 ayrı arama kaydı olduğu belirlenen K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı