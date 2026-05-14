52 suçtan 101 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

AKSARAY'da karıştığı 52 suçtan hakkında toplam 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. (32), saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Mala zarar verme' gibi 52 suçtan hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.'nin şehir merkezinde saklandığı eve baskın yaptı. Baskında yakalanan D.K., işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

