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5 yaşındaki Miraç, evden çıkıp yere düşen Türk bayrağını aldı; on anlar kamerada

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Bolu'da evinin balkonunda otururken yerde Türk bayrağı gören 5 yaşındaki Miraç Akpınar, koşarak bayrağı yerden aldı. O anlar annesi tarafından kaydedildi.

BOLU'da evinin balkonunda oturduğu sırada yerde Türk bayrağı olduğunu fark eden Miraç Akpınar (5), aşağı inerek bayrağı olduğu yerden kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da Kur'an kursu öğrencisi olduğu öğrenilen Miraç Akpınar, hafta sonu evlerinin balkonunda oturduğu sırada sokakta yerde duran bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Evden koşarak dışarı çıkan Miraç, Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Annesi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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