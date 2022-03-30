5 yaşındaki çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - ŞANLIURFA'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Al, tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet Al, iddiaya göre, 28 Mart'ta sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü. Al, burada çocuğa cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın bağırmasıyla gelen aile üyeleri ile mahalleli, Al'a sopalarla saldırdı. Dükkana sığınan Al, polis ekiplerince gözaltına alınıp, zırhlı araçla emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet Al, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.