5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Almatı'da Gerçekleşti

Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle "5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu" gerçekleştirildi.

TİKA Astana Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kazakistan'ın Turan Üniversitesi ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen sempozyuma Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden çok sayıda akademisyen, sanatçı, bilim insanı ve gazeteci katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 56 akademisyenin sunum yaptığı sempozyumda bilim ve sanat alanında 98 çalışma projesi kabul edildi.

TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, sempozyumun Türk dünyasındaki ülkeler arasında akademik ve kültürel bağların güçlenmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Erdoğmuş, TİKA olarak Türk dünyasının farklı bölgelerindeki üniversiteler, akademisyenler ve sanatçılar arasında kalıcı işbirliklerinin geliştirilmesini desteklediklerini vurgulayarak, "Bu tür etkinlikler, hem bilim insanlarımızın ortak çalışmalara zemin hazırlamasına hem de kardeş ülkeler arasında kültürel yakınlaşmanın artmasına vesile oluyor. Almatı'da düzenlenen bu sempozyum, Türk dünyasının ortak değerlerinin paylaşılması açısından anlamlı bir buluşma oldu." ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunca bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödüllü film gösterimleri ve Kazakistan Türk Dünyası Çalıştayı da gerçekleştirildi.