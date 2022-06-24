5 saniyede sulu klima hırsızlığı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 saniyede sulu klima hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Akkuş - Güncel
 - Güncelleme:
5 saniyede sulu klima hırsızlığı kamerada

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş yerinin önündeki sulu klimanın 5 saniye içinde çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, iş yerinin önündeki sulu klimanın 5 saniye içinde çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisini arıyor.

Nusaybin'e bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki pasaja dün akşam gelen şüpheli, girişteki iş yerinin önünden sulu klimayı 5 saniyede çalarak götürdü. Sabah iş yerini açan ve ismi öğrenilmeyen dükkan sahibi, sulu klimasının yerinde olmadığını fark etti. Komşularının güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca klimasının çalındığını gören iş yeri sahibi, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, pasajın önüne gelen şüpheli, etrafı kontrol edip, içeri girerek 5 saniyede sulu klimayı çalıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title