5. Küresel Başarı Ödülleri ve İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Küresel Gazeteciler Konseyince "5. Küresel Başarı Ödülleri" ile bu yıl ilk kez verilen "İsmail Gaspıralı Onur Ödülleri" düzenlenen törenle hak sahiplerine takdim edildi.

Alanya'da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni, konseyin tanıtım videosuyla başladı.

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın "8 Kasım Zafer Günü"nü kutladı.

Konseyin basın yoluyla da diplomasinin nasıl işleyebileceğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, konseyin çalışmalarını yurt içinde ve dışında desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, uluslararası sistemin çatışma ve savaşları durdurmada başarısı olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu belirsizlik ortamında dünyada rolünü en iyi ve etkin oynayan ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu savaşların sona ermesi, acıların dinmesi için göç gibi sorunların üstesinden gelmek ya da etkisini azaltmak için çaba sarf etmekten başka çaremiz yok. Türkiye, tüm bu alanlarda en önde olan bir ülke." dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de ödüle layık görülen bazı isimlerden bahsederek, gazeteci İsmail Gaspıralı hakkında bilgi verdi.

Çok sayıda isim ödüle layık görüldü

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, Çavuşoğlu ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi'ye "Küresel Diplomasi" ödülü takdim edildi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kırımlı Türk gazeteci İsmail Gaspıralı adına verilen hizmet ödülleri kapsamında Seçici Kurul tarafından Türk dünyasına emeği geçen kişi ve kurumlar arasından belirlenen "Gazetecilik" ödülüne layık görüldü.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, AA Genel Müdürü Karagöz adına verilen ödülü AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran'a takdim etti.

Törende, İsrail ordusunun basın mensuplarını hedef aldığı saldırıda ayağını kaybeden TRT Arapça kameramanı Filistinli gazeteci Sami Muhammed Şehade "Gazetecilik" ödülünün sahibi oldu.

Şehade'nin ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın elinden almasının ardından salondakiler gazeteciyi bir süre ayakta alkışladı.

Bu ödülü vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yayman, "Özellikle insanlık değerlerinin yok olduğu bir dünyada gazetecilerin susmaması çok büyük başarı hikayesi. İsrail soykırımına karşı Sami kardeşimin mücadelesi, aynı zamanda hakikati, gerçeği konuşan tüm gazetecilerin başarısıdır. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca törende, Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova'ya "Sanat" ödülü verildi. Memmedova, ödül takdiminin ardından "Çırpınırdın Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

Törene, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çok sayıda kurum, kuruluş ile yurt içinden ve dışından medya temsilcileri katıldı.