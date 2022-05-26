5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Haberler

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5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir manavda 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir manavda 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan S.Ö'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan 5 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda 23 Mayıs'ta iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda manavın sahibi O.Ş. (54) ve oğlu Ö.Ş. (32) ile E.D. ve oğlu H.A.D'nin yanı sıra yoldan geçen R.G. yaralanmıştı.

Olay sonrası dükkan kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmiş, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmüştü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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